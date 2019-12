Após críticas de Luana Piovani, Pedro Scooby dispara: Falar até papagaio fala!

18/12/2019 | 11:11



Parece que Pedro Scooby não se deixou atingir pela alfinetada da ex-esposa, Luana Piovani. Na última terça-feira, dia 17, a atriz elegeu o surfista como vergonha nacional, além de ter criticado a relação dele com os três filhos. Mas, na manhã desta quarta-feira, dia 18, mostrando muita plenitude, Pedro compartilhou com seus seguidores um clique em que aparece sem camisa durante viagem ao Havaí, e acabou revelando que não está nada incomodado com as alfinetadas da ex.

Para que levar a vida tão a sério, se a vida é uma alucinante aventura da qual jamais sairemos vivos. Observação: Vi essa frase no Instagram do @felipecesarano e simplifica o que eu penso! E gordo, essa frase não é do Bob Marley... É do Elbert Hubbard! Mas o que vale é a mensagem! Te amo, escreveu ele na legenda.

Logo depois de compartilhar o registro, na caixa de comentários começou a pipocar mensagens pedindo o posicionamento do surfista sobre as declarações de Luana Piovani.

Você não fica bravo com a @luapio? Dela te criticar?, questionou um internauta.

Curto e objetivo, Pedro respondeu:

Eu não! Falar até papagaio fala!, disse.