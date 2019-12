18/12/2019 | 11:11



Rafaella Santos deixou claro mais uma vez seu amor por Gabigol! Na última terça-feira, dia 17, o Flamengo, time que o jogador atua, disputou uma partida no Qatar contra o Al-Hilal e a irmã de Neymar fez questão de marcar presença no estádio para comemorar o desempenho do namorado.

Vestindo uma camiseta do time carioca, Rafaella foi flagrada por Gabriel Macedo, amigo de Neymar, e os cliques foram publicados nas redes sociais

Recentemente Rafaella encantou ao conversar com alguns fãs por meio de seu Instagram e revelou que seu maior sonho é se casar. A informação, é claro, repercutiu bastante na web e teve gente já torcendo pelo casório dos dois.