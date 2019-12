Porsche apresenta novo Macan GTS com 380 cv de potência

Leo Alves



18/12/2019 | 10:48

A Porsche apresentou oficialmente o novo Macan GTS. Versão mais apimentada do modelo, ela ganhou 20 cv a mais que a edição anterior. O modelo já pode ser encomendado na Alemanha por € 77.880 e deve chegar ao Brasil em 2020.

Novo Macan GTS

Sob o capô está o motor V6 biturbo de 2,9 litros. Com o acréscimo de potência, o Macan GTS chegou aos 380 cv. Combinado com a transmissão PDK de dupla embreagem e o pacote opcional Sport Chrono, o SUV faz de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos. A velocidade máxima é de 261 km/h.

Algumas alterações foram feitas para melhorar a dinâmica do modelo. O sistema de controle de amortecimento recebeu uma nova regulagem e o chassi foi rebaixado em 10 milímetros. Opcionalmente, o Macan GTS pode receber freios de carboneto de tungstênio ou cerâmica.

Interior

Por dentro, o SUV esportivo utiliza Alcantara nos painéis centrais do bancos, apoios de braços do console central e painéis das portas, juntamente com o alumínio escovado. O volante recebe revestimento em couro e aletas para troca de marchas. Já os bancos são revestidos em couro vermelho.

Dente os equipamentos, o modelo utiliza o sistema de som assinado pela Bose e conta com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, com assistente de engarrafamento, Park Assist com câmera de ré e para-brisa aquecido.

Foto: Divulgação Porsche lança nova versão esportiva do Macan Foto: Divulgação Porsche lança nova versão esportiva do Macan Foto: Divulgação Porsche lança nova versão esportiva do Macan Foto: Divulgação Porsche lança nova versão esportiva do Macan Foto: Divulgação Porsche lança nova versão esportiva do Macan Foto: Divulgação Porsche lança nova versão esportiva do Macan