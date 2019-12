4 opções de destinos acessíveis para as férias de fim de ano no Brasil

Redação



Com a economia em baixa, não é fácil arrumar um lugar em conta para passar as férias. No entanto, com uma boa pesquisa é possível encontrar destinos acessíveis para o fim de ano no país. As opções passam pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste. As dicas são do Sigvaris Group. Confira:

4 destinos acessíveis para o fim de ano

Chapada dos Veadeiros (Goiás)

A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, possui cachoeiras, trilhas, cavernas e locais apropriados para a prática de esportes radicais. Não à toa, é um dos melhores destinos do Brasil para os fãs de ecoturismo.

Na cidade Alto Paraíso, base para conhecer a região, há diversas opções de pousadas acessíveis para que o viajante possa usufruir dos passeios no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros.

Ubatuba (São Paulo)

O litoral norte de São Paulo é conhecido pelas belas praias e a grande variedade de hotéis, pousadas e restaurantes, com diversas opções econômicas. Lá dá para realizar passeios em barcos, lanchas e escunas que, diariamente, vão para as ilhas menos movimentadas.

Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul)

Se está em busca de um lugar mais aconchegante e com boa gastronomia, Bento Gonçalves é uma boa opção. O município, que fica na região de Gramado, tem muitas vinícolas no Vale do Vinhedos, onde o visitante pode ver o processo de fabricação dos vinhos.

Para economizar, busque pelos hotéis no entorno da região, em cidades como Carlos Barbosa e Garibaldi.

Ouro Preto (Minas Gerais)

A cidade de Ouro Preto é uma opção para quem quer conhecer um pouco mais da história do Brasil, graças à sua arquitetura secular. A região conta com muitas opções mais baratas de hotéis e pousadas, além de restaurantes com a popular comida mineira.

