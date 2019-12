O mercado de ações movimenta de acordo com a oferta e demanda das moedas. As duas mais importantes do mundo – dólar e euro – são motivos para brasileiros acompanharem suas cotações frequentemente. Isso é o que indica um estudo inédito realizado pela SEMrush, que apurou o volume de pesquisas realizadas pelos brasileiros entre janeiro e outubro deste ano em mecanismos como Google e Bing.

No topo, as buscas pela cotação do dólar representaram o maior interesse dos brasileiros: foram 10,5 milhões de pesquisas durante o período. Em segundo lugar, a cotação do euro foi motivo de 3,4 milhões de buscas entre janeiro e outubro.

O estudo também detectou um grande destaque em relação ao bitcoin. A cotação da criptomoeda digital descentralizada foi pesquisada 1,2 milhão de vezes no período. Em maio de 2019, a busca por “cotação do bitcoin” saltou para 110 mil pesquisas mensais, um crescimento de 82% em relação ao mês anterior, que contava com 60,5 mil buscas. Um dos motivos que justificam foi a valorização da moeda no período, que teve o maior pico dentro do último ano.