Defesa de Queiroz se diz 'surpresa' com operação do MP

18/12/2019 | 09:48



A defesa de Fabrício Queiróz se disse surpresa com a medida de busca e apreensão em andamento na manhã desta quarta-feira (18). Em nota, o advogado Paulo Klein, que representa Queiróz, afirmou que está tranquilo.

"A defesa de Fabrício Queiroz recebe a informação a respeito da recente medida de busca apreensão com tranquilidade e ao mesmo tempo surpresa, pois absolutamente desnecessária, uma vez que ele sempre colaborou com as investigações, já tendo, inclusive, apresentado todos os esclarecimentos a respeito dos fatos", disse Klein.

"Ademais, surpreende que mesmo o MP reconhecendo que o juízo de primeira instância seria incompetente para processar e julgar qualquer pedido relacionado ao ex-deputado o tenha feito e obtido a referida decisão, repita-se, de forma absolutamente desnecessária."

''''''''Rachadinha''''''''

O Ministério Público do Rio cumpre diversos mandados de busca e apreensão em endereços de ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro na Alerj. Entre eles, está Fabrício Queiróz. As buscas estão sendo feitas em endereços de Queiroz no Rio e em Resende, no sul fluminense.

A investigação é sobre a prática de "rachadinha" no gabinete do então deputado estadual. A notícia foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo.