Quero adotar pet, por onde começo?

Chegar em casa, após longo dia de trabalho, e ter companheiro de quatro patas nos esperando traz ‘respiro’ cheio de alegria. A imprevisibilidade, o carinho incondicional e os sorrisos que cães e gatos proporcionam fazem com que a cada dia o brasileiro seja mais apaixonado por pets. Existem muitas formas de tê-los como companheiros. A adoção é ato de amor e pode transformar vidas: a sua e a do pet. De acordo com o Instituto Pet Brasil, o País tem 3,9 milhões de animais em condição de vulnerabilidade. O que não falta é companheiro para alegrar a sua vida. No entanto, não basta se apaixonar por um bichinho e querer levá-lo para casa. Preparei algumas dicas para adoção responsável e segura.



– Você está preparado? Primeiro, é importante avaliar se você está realmente preparado para arcar com cuidados necessários que todo animal precisa. Pet não é brinquedo! Ele tem necessidades básicas, precisa de alimentação, hidratação, cuidados médicos e de rotina. Adotar animal é ter responsabilidade. Por isso é importante analisar as condições financeiras que vão impactar o dia a dia do animal, com despesas médicas, brinquedos e cuidados com banho, por exemplo. Além de ter consciência dos gastos do animal, faça análise sincera se você terá tempo para se dedicar ao pet. Eles precisam de atenção!



– Filhotes são irresistíveis, mas crescem! Aceitando condições de que animal precisa de atenção e dedicação, é preciso fazer diagnóstico do ambiente em que ele vai viver. Cada bicho tem porte e tipo de comportamento, que precisam ser levados em conta. Para quem vive em apartamento, mais indicados são cães de pequeno e médio portes. Ideal é escolher os que não são muito ativos, pois precisam de exercícios diários. No entanto, não é apenas o porte que precisa ser analisado! Estudar o temperamento é fundamental. Há cães de porte pequeno ou médio que podem ser muito ativos e precisam de mais espaço do que cão grande. Então, se você mora em casa ou em apartamento grande, com quintal, garante o espaço ideal para o animal ter qualidade de vida desejável. O ambiente em que o animal vai viver é muito importante.



– Os cuidados só começaram. Depois de adotado, seu pet precisa de avaliação com veterinário. É importante que, logo depois do processo de adoção, ele seja levado a profissional de sua confiança para garantir a saúde do animal e da família. É preciso ser analisado o controle de parasitas (intestinais, de pele) e verificar a nutrição e o desenvolvimento de cada um. Saber a idade é fundamental, pois em cada fase da vida o animal tem uma necessidade.



O médico-veterinário deve dar orientações sobre a alimentação, fazer exames e colocar em dia a vacinação e vermifugação. Depois disso, não economize em amor e carinho!

Gislaine Matos é médica-veterinária.

Tipo de governo

Acho que já passou da hora de rever o tipo de governo que terá de ser implantado no Brasil. Porque, com tanta violência, corrupção, injustiça, falta de educação e amor ao próximo, infelizmente não é com esse tipo de democracia que o País irá desenvolver e dar esperança à população, que sonha com futuro melhor.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá

Congratulações

Por ocasião do aniversário de nossa gloriosa PM (Polícia Militar), venho, com orgulho, registrar minhas congratulações à nossa notável PM de São Paulo. Que possam os senhores militares serem contemplados com o mérito da graça de Deus por relevantes trabalhos às nossas crianças e à comunidade. Deus os abençoe.

Edson Campelo

Santo André

Aumento? E 13º?

Os contribuintes de São Bernardo, por meio deste Diário (Política, dia 12), ficaram atônitos ao saber que os 28 vereadores de São Bernardo aumentaram os seus salários em 26%, passando dos atuais R$ 15.031,75 para a bagatela de R$ 18.991,69. E, concomitantemente, tiveram a desfaçatez de aprovar a criação do 13º salário para eles, sob o pretexto de que é direito assegurado pelo Supremo Tribunal Federal. Que escárnio ao contribuinte! Os adjetivos caracterizadores desta súcia, que desrespeitaram os anseios e direitos dos contribuintes, já se esgotaram nos sucessivos artigos de muitos brasileiros indignados como eu, que se espraim em todo território nacional. Esses enganadores do povo se irmanizam pelos dedos ágeis na locupletação dos bens públicos em detrimento da sociedade. Esta prática imoral é ainda mais assustadora: todos cínicos, desprovidos de qualquer quinhão de respeito às instituições e ao próximo, todas peças malfeitas, infelizmente, não eliminadas pela natureza, que pecou pela distração. Parabéns, prefeito Orlando Morando, pelo ato corajoso em vetar 13º salário aos vereadores. Demonstrou que não comunga com aqueles que desrespeitam os anseios da coletividade.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Presente

O presente de Natal do PT para o Brasil: Cuba deve dar calote de R$ 2,3 bilhões no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Alguém viu essa notícia escancarada em vários jornais e o assunto ser explorado?

Izabel Avallone

Capital

Abono

Espero que venha decisão definitiva, mas já é alento que a juíza Gilsa Elena Rios, da 15ª Vara da Fazenda Pública, a pedido do MBL (Movimento Brasil Livre), tenha tomado a decisão de suspender de forma provisória o excrescente abono de vale-alimentação para festas natalinas no valor de R$ 3.734, aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Orgia com os recursos dos contribuintes. Do valor normal do vale-alimentação, de R$ 634,14, como se não tivessem que dar satisfação a ninguém, os deputados decidiram acrescentar mais R$ 3.100, ou pouco mais de três salários mínimos, que também vai beneficiar os 3.200 servidores da Alesp. Afronta e mais um péssimo exemplo dessa classe política.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

