Interlocução parlamentar

18/12/2019 | 09:47



Obras importantes começarão a ser tocadas no início do ano em Santo André graças à aprovação pelo Senado de solicitação da Prefeitura para contrair empréstimo junto à CAF (Corporação Andina de Fomento) de valor equivalente a R$ 203,6 milhões para a construção de piscinão na Vila América e conclusão do complexo viário Cassaquera.



O pacote de intervenções contempla o reservatório para águas de chuva sob o Parque da Juventude, no corredor Guarará, extensão da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, o que contribuirá para a diminuição de enchentes naquela área. Prevê ainda canalização do Córrego Cassaquera, além de finalizar a ligação entre as avenidas Giovanni Batista Pirelli e Luiz Inácio de Anhaia Mello (inacabada) com a Valentim Magalhães.



A autorização foi possível graças à intervenção do deputado federal Alex Manente, que tem base eleitoral em São Bernardo, e que atuou decisivamente junto aos senadores. Isso porque ontem era o último prazo para que a comissão de assuntos econômicos e o plenário votassem a linha de crédito neste exercício. Se isso não ocorresse, todo o processo teria de ser refeito, o que significaria tempo perdido.



A ação mostra o quanto é necessária a interlocução dos parlamentares em favor da região. Seja em âmbito nacional ou estadual.



Embora a maioria das pessoas dê mais importância à escolha dos candidatos a cargos do Executivo, como prefeito, governador ou presidente, o papel de deputados e senadores é indispensável.



Para se ter uma ideia, a frente parlamentar do Grande ABC conquistou R$ 20 milhões em emendas para os hospitais Mário Covas (Santo André), Radamés Nardini (Mauá) e Serraria (Diadema). De forma individual, a deputada Carla Morando, de São Bernardo, obteve R$ 20 milhões para a Linha 20–Rosa, do Metrô. Na segunda-feira, Thiago Auricchio prestou contas do primeiro ano de mandato e revelou ter destinado R$ 18 milhões a São Caetano, sua cidade natal.