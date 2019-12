Analistas identificam vulnerabilidade em grupos do WhatsApp

Da Redação, com assessoria



18/12/2019 | 09:48

A Check Point Research (CPR), a divisão de inteligência de ameaças da Check Point Software Technologies Ltd. , fornecedor global de soluções de cibersegurança, recentemente ajudou a mitigar uma nova vulnerabilidade no WhatsApp que poderia permitir que um atacante enviasse uma mensagem maliciosa para bate-papo em grupo. A atitude travaria o aplicativo para todos os membros do grupo. Para recuperar o uso do WhatsApp, os usuários precisariam desinstalá-lo e reinstalá-lo e excluir o grupo que contém a mensagem.

Para criar a mensagem maliciosa que afetaria um grupo do WhatsApp, o atacante precisaria ser um membro do grupo de destino. A partir daí, ele necessitaria usar o WhatsApp Web e a ferramenta de depuração do navegador da web para editar parâmetros específicos da mensagem e enviar o texto editado ao grupo. Essa mensagem editada causaria um loop de falha para os membros do grupo, negando aos usuários acesso a todas as funções do WhatsApp até reinstalá-lo e excluir o grupo com a mensagem maliciosa.

Oded Vanunu, chefe de pesquisa de vulnerabilidade de produtos da Check Point, explica sobre essa vulnerabilidade. “Como o WhatsApp é um dos principais canais de comunicação do mundo para consumidores, empresas e agências governamentais, a capacidade de impedir que as pessoas usem o WhatsApp e excluir informações valiosas de bate-papos em grupo são uma arma poderosa para os ciberatacantes. Todos os usuários do WhatsApp devem atualizar para a versão mais recente do aplicativo para se proteger contra esse possível ataque.”

A divisão CPR da Check Point divulgou com responsabilidade suas descobertas ao programa de recompensas por bugs do WhatsApp em 28 de agosto de 2019. O WhatsApp reconheceu as descobertas e desenvolveu uma correção para resolver o problema, disponível desde a versão 2.19.58 do aplicativo. Os usuários devem aplicar manualmente em seus dispositivos. “O WhatsApp respondeu de forma rápida e responsável para implementar a mitigação contra a exploração dessa vulnerabilidade”, diz Oded Vanunu.

A equipe da divisão Check Point Research encontrou a vulnerabilidade inspecionando as comunicações entre o WhatsApp e o WhatsApp Web – que reflete todas as mensagens enviadas e recebidas do telefone do usuário. Isso permitiu que os pesquisadores vissem os parâmetros usados nas comunicações do WhatsApp e os manipulassem. Esta nova pesquisa baseia-se nas falhas ‘FakesApp’ descobertas pela Check Point Research, que permitiam a edição de mensagens de bate-papo em grupo para espalhar notícias falsas.