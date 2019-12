Obituário - 18 de dezembro de 2019

Ademir Medico

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 16 de dezembro

Maria do Carmo dos Santos, 89. Natural de Manduri (SP). Residia na Vila Ester, em São Paulo (SP). Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yvone Aparecida Lourenço Messias, 85. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Tie Miyashiro, 84. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Feliciano da Silva, 83. Natural de Angelim (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alonso Tizzo, 81. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Anísio Vedovato, 80. Natural de Igarapava (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 16. Memorial Parque Jardim das Oliveiras.

Walter Barbosa Torres, 62. Natural de Valença do Piauí (PI). Residia no Conjunto Teotônio Vilela, em São Paulo (SP). Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Santos, 60. Natural de Catende (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Matheus Kauã Mourão, 15. Natural de Diadema. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Estudante. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, terça-feira, dia 17 de dezembro

Armando Delcielli, 88. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Eletricista. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cícero Soares da Silva, 60. Natural de Garanhuns (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 17, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

Floripe Cavenaghi Rita, 89. Natural de Santo Antonio de Pesse (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Izair Palotta Paolini, 88. Natural de Itajobi (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Raimundo Valzemir Fernandes, 79. Natural de Saboeiro (CE). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Cemitério das Lágrimas.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 12 de dezembro

Leonel da Costa Nascimento, 25. Natural de Feira de Santana (BA). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 13 de dezembro

Roberto Cardoso da Silva, 77. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Raimuindo Miguel Gomes Paixão, 70. Natural de Axixá (MA). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 14 de dezembro

Nelson Lourenço Machado, 92. Natural de Divinésia (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Antonia Neris Lima, 90. Natural de Santo Antnio de Jesus (BA). Residia no Jardim Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida da Silva, 77. Natural de Jaci (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

José Carlos Spindola de Carvalho, 61. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 15 de dezembro

Valdir dos Santos Pessoa Filho, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Gabriel Paulo Silva, 21. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 16 de dezembro

Otaciano Gonçalves de Veras, 90. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Maria Helena Penteado Pedro, 72. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia no Jardim Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 17 de dezembro

Maria da Conceição de Souza, 89. Natural de Viçosa (AL). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Mauricio Abílio da Silva, 82. Natural de Campina Grande (PB). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 17, em Mauá. Cemitério São José.