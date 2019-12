Giovanna Ewbank celebra primeira gravidez: A ficha ainda está caindo

18/12/2019 | 09:10



Giovanna Ewbank está grávida! Na noite da última terça-feira, dia 17, ela e o marido, o ator Bruno Gagliasso, pegaram os fãs e seguidores de surpresa ao anunciar, por meio do Instagram, que a família está aumentando. Os dois já são pais de Chissomo, a Titi de seis anos de idade, e Bless, de cinco anos de idade, que foram adotados no Malawi, na África. Na rede social, o casal postou uma foto em que as mãos de Bruno, Titi e Bless aparecem acariciando a barriguinha de Giovanna.

Ops...a família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs... Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade!, escreveu a loira.

Bruno compartilhou a mesma mensagem e completou: Nossa família cresceu. Vou ser papai de novoooooo!!!!

Além de muitas mensagens dos fãs, Giovanna e Bruno receberam felicitações de vários amigos famosos. Confira abaixo:

TÁ BRINCANDOOOOOOOO? Eu vou chorar! Aiiiiii meu Deus. Deus abençoe e proteja!!!!!!!!! Aaaaaaaaahhhhhhh que alegria, escreveu Bruna Marquezine,

Torcia muito por este momento. Viva este amor lindo que vocês construíram, disse Eliana.

Giooh!!! Que notícia linda!!! Toda felicidade pra família toda!!, enviou Débora Secco.

Que notícia mais linda! Família crescendo e o amor multiplicado ! Viva vocês!, escreveu Ivete Sangalo.

Quem surpreendeu pela mensagem também foi Regina Casé, protagonista da novela Amor de Mãe, da TV Globo. Na caixa de comentários da publicação, a atriz entregou que soube da gravidez no mesmo momento em que Bruno Gagliasso e revelou qual foi a reação do ator com a notícia:

Foi um presente da vida saber desta notícia maravilhosa no mesmo minuto que você! Vou lembrar pra sempre sua carinha linda de surpresa,espanto e felicidade! Vou guardar a riqueza deste momento pra sempre no meu coração como um tesouro!Amo muito vocês ! Ps:viu como eu sou boa de segredos???