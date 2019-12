Três cidades incríveis para celebrar o Natal em Portugal

Redação



18/12/2019 | 09:18

Com comemorações espalhadas pelas aldeias e vilas do país, passar o Natal em Portugal pode ser uma celebração e tanto graças às tradições e aos costumes diferenciados. Nesta época do ano, a região central do país se prepara para as festividades ea chegada do Pai Natal. Confira um roteiro natalino por lindos destinos portugueses.

Natal em Portugal

Óbidos

Partindo de Lisboa, a primeira parada é Óbidos, a cerca de uma hora da capital portuguesa. Até o início de janeiro, a vila, onde há um castelo imponente, levará os visitantes para curtir o Natal em meio a ruas decoradas e muita festa. Há uma programação completa, com espetáculos de música e teatro, além de roda-gigante, rinque de patinação no gelo, carrossel e simulador de realidade virtual.

Leiria

Seguindo para o norte, chega-se a Leiria, conhecida como a Cidade Natal. O local é decorado com luzes e enfeites natalinos, incluindo uma grande árvore no centro.

Para este ano, a novidade é a bola de Natal gigante, com 12 metros de altura e tecnologia multimídia, que resultam em um espetacular show de luz e sons. A programação durante todo o mês de dezembro ainda inclui concertos, teatros, oficinas, desfiles, casa do Pai Natal e trem de Natal, entre outras atrações.

Viseu

Para encerrar o roteiro, vale visitar o tradicional mercado de Natal da cidade de Viseu. Realizado todos os anos, o evento é uma oportunidade para adquirir artesanatos e produtos locais e ainda provar sabores típicos, que incluem pratos elaborados apenas nesta época do ano. Além disso, vale a pena apreciar a decoração cheia de luzes e cores e os incríveis concertos de música.

Maravilhosas fotos de Portugal

Cascais, Sintra, Lisboa e Porto são algumas das belezas portuguesas. Repleto de história e cultura, o território é conhecido por praias maravilhosas e monumentos deslumbrantes. O Rota de Férias separou algumas fotos de Portugal que permitem admirar paisagens magníficas e mostram um pouco mais das riquezas do país. Confira: