Grupos PSA e FCA anunciam acordo de fusão

Sérgio Vinícius e Leo Alves



18/12/2019 | 07:18

Após a tentativa frustada de união com a Renault, a FCA se junta a outro conglomerado francês. Hoje (18), a PSA anunciou que concorda em se fundir com a Fiat-Chrysler. Segundo o comunicado, a ideia é criar um grupo automotivo líder mundial. Cada parte envolvida terá 50% do controle da nova companhia.

PSA e FCA: fusão

A companhia combinada será o quarto maior fabricante global de veículos em volume e o terceiro maior em receita. Com isso, as vendas anuais estimadas serão de 8,7 milhões de unidades. As receitas combinadas, de cerca de 170 bilhões de euros.

A FCA é responsável por Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Alfa Romeo, Lancia e Maserati. Apenas a Ferrari foi desmembrada há alguns anos. Já o grupo PSA, por sua vez, é composto pelas marcas Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall.

Parcerias

Curiosamente, essa não é a primeira vez que os grupos trabalham em conjunto. Alguns veículos comerciais já são desenvolvidos por ambos há alguns anos. É o caso dos fugões Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer, e das vans Fiat Fiorino (Europa), Citroën Nemo e Peugeot Bipper.

Casamentos automotivos

Confira na galeria a seguir todos os grupos automotivos atuais.

Foto: Divulgação Grupo BMW Foto: Divulgação Além da BMW, o grupo inclui também a MINI Foto: Divulgação A Rolls-Royce é a outra integrante do grupo BMW Foto: Divulgação Grupo Daimler: é o responsável pela Mercedes-Benz Foto: Divulgação A Smart também faz parte do grupo Daimler Foto: Divulgação Casamentos automotivos - FCA: em 2014, a Fiat comprou a Chrysler e criou um dos maiores grupos da atualidade, o Fiat Chrysler Automobiles Foto: Divulgação A Chrysler e todas as suas marcas estão dentro da FCA Foto: Divulgação A Alfa Romeo também faz parte do grupo Foto: Divulgação A Dodge também integra a grande fusão Foto: Divulgação Outra marca da FCA, a Jeep é uma das mais próximas à Fiat; no Brasil, dividem a fábrica do Pernambuco e compartilham até a plataforma de alguns modelos Foto: Divulgação Esquecida, a Lancia também integra o grupo FCA Foto: Divulgação A Maserati também está entre as participantes da FCA Foto: Divulgação A RAM e suas picapes imensas também pertecem ao grupo FCA Foto: Divulgação A Ford já foi dona da Land Rover, Jaguar e Aston Martin, mas enxugou suas propriedades Foto: Divulgação Além da própria Ford, o grupo tem também a Lincoln Foto: Divulgação A brasileira Troller faz parte da Ford há cerca de 10 anos Foto: Divulgação O grupo Geely engloba a própria fabricante chinesa Foto: Divulgação E também a Volvo Foto: Divulgação General Motors: um dos grupos mais antigos da história, engloba diversas marcas, como a Chevrolet Foto: Divulgação A Buick também percente ao GM Foto: Divulgação A GMC também faz parte do grupo Foto: Divulgação A austráliana Holden é o braço da GM no país da Oceania Foto: Divulgação Até a chinesa Wuling está no grupo GM Foto: Divulgação O grupo Honda engloba a marca japonesa... Foto: Divulgação ... e também a Acura Foto: Divulgação A Hyundai-Kia é a fusão das duas gigantes da Coreia do Sul Foto: Divulgação A Hyundai-Kia é a fusão das duas gigantes da Coreia do Sul Foto: Divulgação O grupo PSA é o responsável pela Peugeot Foto: Divulgação A Citroën também faz parte do grupo Foto: Divulgação A DS, divisão de luxo da Citroën, também faz parte do PSA Foto: Divulgação A Opel, antes da GM, foi comprada pelo PSA em 2017 Foto: Divulgação Juntamente com a Opel, a Vauxhall também saiu do grupo GM para o PSA Foto: Divulgação A Renault faz parte da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Foto: Divulgação A Nissan faz parte da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Foto: Divulgação A Mitsubishi faz parte da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Foto: Divulgação A Alpine também está ligada à aliança Foto: Divulgação A Dacia é o braço romeno da aliança Foto: Divulgação A Datsun pertence à Nissan. Sendo assim, também faz parte da aliança Foto: Divulgação Divisão de luxo da Nissan, a Infiniti também faz parte da aliança Foto: Divulgação A Lada é mais um membro da aliança Foto: Divulgação A Renault-Samsung também faz parte do grupo Foto: Divulgação Grupo Tata: a indiana Tata é a dona da Jaguar e da Land Rover Foto: Divulgação Jaguar hoje faz parte do mesmo grupo que a Tata e a Land Rover Foto: Divulgação A Land Rover também está no grupo Tata Foto: Divulgação Toyota: a japonsa também tem outra marca sob seus cuidados Foto: Divulgação A Lexus é a divisão de luxo da Toyota Foto: Divulgação O grupo Volkswagen também é um dos maiores do mundo Foto: Divulgação Nos anos 1960, a VW comprou a Auto Union e manteve somente a Audi em linha Foto: Divulgação Há alguns anos, a Audi comprou a Ducati. Como a marca alemã faz parte do grupo VW, então a empresa italiana de motos também está no portfólio Foto: Divulgação A Bentley também faz parte do grupo VW Foto: Divulgação A Bugatti também faz parte do grupo Volkswagen Foto: Divulgação Desde 1998 a Lamborghini está no grupo VW Foto: Divulgação A Porsche também está no grupo VW Foto: Divulgação A espanhola Seat é mais uma integrante do grupo Foto: Divulgação A Skoda também está no grupo Volkswagen