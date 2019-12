Andreense é derrotado na final do MasterChef

Da Redação





18/12/2019



O andreense Estefano Zaquini, 24 anos, perdeu a final da edição MasterChef – A Revanche, programa de gastronomia da Band para Vitor Bourguignon, 26, de Curitiba.



Bourguignon recebe, além do troféu da temporada, R$ 250 mil em prêmio do Banco do Brasil, terá direito a um curso de culinária francesa na renomada Le Cordon Bleu (no Rio de Janeiro), ganhará uma cozinha completa, além de vale compra de R$ 1.000 mensais do Carrefour por um ano.



Morador do bairro Alzira Franco, Estefano chegou à decisão em prova que envolveu entrada, prato principal e sobremesa. Ele iniciou a final oferecendo aos jurados Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça um prato com vieira, atum, rabanete, pupunha com ovas e vinagrete de caju – a fruta era o ingrediente obrigatório. O prato principal foi carré de cordeiro com grãos, farofa de pistache e picles de jiló. A sobremesa, tuille recheada de café e sorvete de banana.



Bourguignon começou a decisão com jiló defumado sob patê de fígado, com emulsão de tangerina. O prato principal foi bife chorizo com purê de inhame, chimichurri e farofa de pinhão e presunto cru. A sobremesa, compota de caju, crumble salgado e creme mousse de chocolate amargo.



Mesmo derrotado, Estefano citou a nova oportunidade no programa. “Quando meu telefone tocou, eu pensei: ‘Chegou a minha vez. Vez de superar obstáculos e superar os monstros que apareceram no caminho’. Hoje acredito que foi eliminação (no MasterChef primeira edição, há cinco anos) necessária porque, se não tivesse acontecido, não estaria aqui do jeito que estou.