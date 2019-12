Beth Gomes e Petrúcio Ferreira são os vencedores do Prêmio Paralímpicos

17/12/2019 | 23:02



Em cerimônia realizada nesta terça-feira, em São Paulo, o Comitê Paralímpico Brasileiro entregou o Prêmio Paralímpicos para os melhores do ano. Os grandes vencedores foram Beth Gomes, do arremesso de disco, e o velocista Petrúcio Ferreira.

Destaque feminino, Beth Gomes foi ouro no Mundial de Atletismo de Dubai, nos Emirados Árabes, quando bateu o recorde mundial do arremesso de disco, e nos Jogos Parapan-Americanos de Lima.

Petrúcio Ferreira, que faturou o prêmio no masculino, subiu no lugar mais alto do pódio nos 100m (com recorde mundial) e nos 400m no Mundial em Dubai, além de ter conquistado ouro nos 100m e 400m e prata no revezamento 4x100m no Parapan de Lima.

A judoca Alana Maldonado ficou com o prêmio de Atleta da Galera, com 35% dos votos. Já Wendell Belarmino foi escolhido como a revelação do ano. O nadador participou pela primeira vez de um Parapan e de um Mundial, faturando nove medalhas (quatro ouros e duas pratas em Lima e um ouro, uma prata e um bronze em Londres).

Confira os vencedores por modalidade:

Atletismo - Petrúcio Ferreira

Basquete em CR - Vileide Almeida

Bocha - Maciel Santos

Canoagem - Luis Carlos Cardoso

Ciclismo - Lauro Chaman

Esgrima em CR - Jovane Guissone

Esportes de Neve - Cristian Ribera

Futebol de 5 - Raimundo Nonato

Futebol de 7 - Bira Mgalhães

Goalball - Leomon Moreno

Halterofilismo - Mariana DAndrea

Hipismo - Rodolpho Riskala

Judô - Meg Emmerich

Natação - Carol Santiago

Parabadminton - Vitor Tavares

Parataekwondo - Débora Menezes

Remo - Renê Pereira

Rúbgi em CR - Julio Braz

Tênis de Mesa - Paulo Salmin

Tênis em CR - Daniel Rodrigues

Tiro Esportivo - Alexandre Galgani

Tiro com arco - Jane Karla Gögel

Triatlo - Carlos Viana

Vôlei Sentado - Gilberto da Silva