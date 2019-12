17/12/2019 | 20:55



O Congresso Nacional aprovou o Orçamento de 2020 para o próximo ano na noite desta terça-feira, 17. Os parlamentares votam na sequência duas sugestões para reduzir o valor do fundo eleitoral, previsto em R$ 2 bilhões.

A votação do parecer foi feita de forma simbólica após aprovação na Comissão Mista de Orçamento (CMO).

O valor do fundo eleitoral foi fixado conforme proposta do governo, após os parlamentares recuaram da tentativa de aumentar o montante para R$ 3,8 bilhões. A bancada do Novo vai tentar reduzir o valor para R$ 765 milhões.