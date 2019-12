17/12/2019 | 20:40



Antonio Fagundes, o Alberto de Bom Sucesso, aparecerá interpretando o clássico personagem Dom Quixote de La Mancha em cena da novela das 7 que deve ir ao ar na Globo na próxima segunda-feira, 23.

O ator se caracterizou para o personagem para contracenar com Marcelo Flores, que dá vida ao seu motorista na trama, Batista, e viverá Sancho Pança no capítulo. As cenas retratam um sonho de Alberto.