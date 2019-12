Grazi Massafera compartilha mensagem fofa da filha e se emociona: Ela me inspira

17/12/2019 | 18:10



Grazi Massafera tem se mostrado cada vez mais uma mamãe coruja! A atriz é mãe da pequena Sofia, fruto do relacionamento que teve com Cauã Reymond, postou no Instagram uma foto de um bilhete fofo que ganhou da pequena. O registro é de uma folha de papel branca em que está escrito:

Te amo, mamãe, mais que tudo no mundo.

Que amor!

Na legenda da publicação, a protagonista de Bom Sucesso refletiu sobre como tem sido trabalhar muito e ficar longe da filha e revelou o orgulho que sente da herdeira:

Um ano muito importante e especial pra ela. Conhecendo um mundo novo de palavras e formas de se comunicar, que orgulho dela. Eu trabalhando feito louca. E ela deu conta de tudo com tanta sabedoria aos sete anos, ela me inspira me emociona todos os dias.

A postagem fez o maior sucesso e muitas famosas deixaram comentários amorosos, como por exemplo Sabrina Sato que disse:

Ai, meu Deus! Que maravilha! Muito amor.

Já Angélica escreveu:

Muito amor.

Rafa Brites também fez questão de comentar e foi bem direta no que estava sentindo ao ver o post:

Ave Maria.