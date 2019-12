Após críticas, Kim Kardashian admite que adicionou a filha em cartão de Natal com Photoshop!

17/12/2019 | 17:11



Kim Kardashian surpreendeu seus seguidores ao publicar o seu tradicional cartão de Natal nas redes sociais - mas dessa vez sem a mãe e as irmãs, apenas com o marido, Kanye West, e os filhos. Um detalhe, no entanto, chamou a atenção dos internautas: North, a primogênita da empresária, parece ter sido colada na foto posteriormente com o auxílio de um editor de imagens, o que rendeu a Kim várias críticas.

Ela, no entanto, fez questão de esclarecer o ocorrido e dar detalhes sobre os bastidores da sessão de fotos durante participação no The Ellen DeGeneres Show. Kim confirmou que usou Photoshop para adicionar a filha à foto, que conta também com seus três outros herdeiros - Saint, Chicago e Psalm.

- É uma grande ansiedade colocar quatro criança juntas e sorrindo em uma sala. North estava tendo um dia [ruim], então se recusou a estar na sessão de fotos. Ela só ficou chorando porque queria um cabelo específico, enfim. Eu disse: Certo, você não vai estar na foto. Essa é a minha decisão, você não vai ficar no cartão. Eu vou tirar a foto de família sem você. E ela ficou tranquila com isso. No dia seguinte, ela acordou e disse: Mamãe, eu queria fazer um cartão.

Kim disse, ainda, que North tinha um problema específico em relação ao cartão de Natal, que foi resolvido no dia seguinte:

- Felizmente o fotógrafo ainda estava na cidade. Ela disse: Eu queria um sessão de fotos só com você. Então liguei para o fotógrafo, ele veio para casa. Eu disse: Não estou usando maquiagem agora, estou completamente diferente. Vamos só fingir. Tire a nossa foto, mas me corte e coloque ela [na outra foto] com Photoshop. E ficou um lindo cartão. Eu preferia fazer isso dessa maneira do que a ansiedade que passei.

A empresária também contou que o tradicional cartão de Natal não foi feito com o resto de sua família devido a desencontros nas agendas do clã Kardashian-Jenner.

Foi uma coisa de horários e não consegui reunir todos juntos. Então pensei: esse não é meu trabalho. Não vou ficar aqui tentando reunir todos para fazer o cartão. Vou fazer um com meus filhos, meu marido e minha família. E mesmo assim foi bem dramático.