Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fazem festa de aniversário para o filho e se declaram: Obrigada por tanto

17/12/2019 | 17:10



Que fofura! Bless, filho mais novo de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, completou, no dia 16 de dezembro de 2019, cinco anos de idade! Para comemorar a data, o pequeno ganhou uma festinha temática, toda decorada com super-heróis. Nos Stories do Instagram, Bruno compartilhou diversos momentos da festinha do garoto, que teve direito a uma decoração toda formada de gibis de heróis e a presença dos próprios, como o Homem-Aranha, Power Rangers e até Pantera Negra!

Além do evento, os dois pais-corujas também usaram as redes sociais para escrever uma homenagem ao filho.

Feliz aniversário, meu filho. Te amo! Beijos do papai!, escreveu o ator, na legenda da foto em que Bless aparece nas areias de uma praia.

A mãe também aproveitou para postar uma série de registros e escreveu:

Hoje é seu dia meu bebê! Em tão pouco tempo de vida você já é tão grande, tão forte, tão corajoso! Cada dia ao seu lado é um aprendizado. Você me mostra todos os dias que é possível sim nos transformar. Com esse seu jeito doce, decidido e tão cheio de amor, você mudou não só as nossas vidas como vem mudando a vida de todos ao seu redor! Com esse seu sorriso e carisma, trazendo felicidade e vida por onde passa! Te amo meu bebê Bless Parabéns! Que hoje e sempre você possa dar muitas cambalhotas, gargalhadas, estrelas e abraços bem apertados como só você sabe dar! Obrigada por tanto! Você é uma benção em nossas vidas meu filho!, escreveu a atriz na legenda.

O menino, nascido no Malawi, na África, foi adotado pelo casal no final de julho de 2019.