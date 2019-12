Retrospectiva 2019: veja os carros mais seguros e mais perigosos do ano

Ambas as carrocerias do Toyota Yaris conseguiriam quatro estrelas na avaliação (para adultos e crianças)

O Toyota RAV4 conseguiu cinco estrelas para adultos e crianças. O órgão também certificou o modelo com o Advanced Awards de proteção para pedestres, por conta da frenagem autônoma de emergência (AEB)

O Latin NCAP analisou uma versão do Renault Kangoo que é diferente da encontrada no Brasil (o veículo avaliado é derivado de um projeto da Dacia, além de ter versão de passageiros). Ele obteve três estrelas para adultos e quatro para a proteção infantil

O Toyota Etios manteve as quatro estrelas de proteção para ocupantes adultos e crianças

A dupla Fiat Argo e Chronos obteve três estrelas para adultos. Já a segurança para crianças foi avaliada com quatro estrelas

O Chevrolet Novo Onix Plus ganhou cinco estrelas para a segurança de ocupantes adultos e infantis, além do Latin NCAP Advanced Award pela proteção de pedestres

O Chery Tiggo 3, fabricado na China, alcançou zerou para proteção de ocupantes adultos e conquistou apenas uma estrela para as criança

O Volkswagen Tiguan foi avaliado com cinco estrelas para proteção a ocupantes adultos e de crianças

O Renault New Duster ganhou quatro estrelas na proteção de ocupantes adultos e três na de ocupantes infantis

Foto: Divulgação

A versão hatchback do Chevrolet New Onix foi avaliada com cinco estrelas para adultos e crianças