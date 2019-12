Brotas, no interior de São Paulo, inaugura suas atrações natalinas

Leo Alves



17/12/2019 | 15:48

Localizada a cerca de 200 km de São Paulo, Brotas é conhecida por suas atrações aventureiras. Entretanto, a cidade também pode ser uma opção para quem deseja entrar no clima natalino. Alguns pontos já estão enfeitados e, a partir desta semana, diversos eventos natalinos serão realizados.

Atrações Natalinas de Brotas (SP)

A ponte pênsil sobre o Rio Jacaré-Pepira foi toda enfeitada para o Natal. Diversas lâmpadas coloridas passaram a decorar a estrutura. Outra ponte, a da Av. Mário Pinotti, também foi ornamentada.

Hoje (17), o Papai Noel vai chegar na Praça Amador Simões, enquanto que, nesta sexta-feira (20), as atrações musicais e circenses iniciam suas apresentações. Elas poderão ser vistas em três pontos da cidade: Parque dos Saltos, Praça Amador Simões e Alameda Catharina. Todas serão abertas ao público.

Também no dia 20 haverá uma cantata de Natal no Alameda Catharina. O local receberá em janeiro, no dia 2, um show especial de boas-vindas ao ano novo, com João Kleber no piano e Pedro Signori no sax.

