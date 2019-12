Luana Piovani elege mole do ano: Pedro Scooby ter perdido a família dele, mais do que a vergonha nacional que ele passou

17/12/2019 | 15:11



Luana Piovani falou, em uma live no Youtube, nessa terça, 17, sobre os melhores e piores do ano em 2019 - e Pedro Scooby entrou na pauta! Lendo comentários de seguidores, na hora de eleger o mole do ano, ela abriu o coração - como de costume.

Mole do ano: foi pagar pau pro ex quando começou a namorar, disse uma seguidora, cujo comentários Lua fez questão de rebater e fazia alusão ao namoro-relâmpago do ex de Luana com a cantora Anitta:

Catia, já vi que você não entende nada de coisa nenhuma, meu amor, porque eu nunca paguei pau. Mesmo porque, normalmente pra quem eu pago pau, eu logo pego. Eu só estava mostrando a minha insatisfação com o tipo de atitude horrível, sem nenhum tipo de empatia e respeito, que meu ex-marido estava tendo com a família dele.

E continuou:

Não tem um cabelo de ciúme, ou qualquer sentimento que você possa estar achando. Se tem uma coisa que eu estava bem certa é que eu não queria mais.

Depois, ela falou mais abertamente sobre Scooby, com quem tem três filhos - e uma relação agora menos aberta:

Mole do ano: então vou responder (...) Senhor Pedro Scooby. Mole do ano pra mim é ele ter perdido a família dele. Mais do que a vergonha nacional que ele passou, fazendo tudo que ele fez, mole do ano foi o resultado de todas as péssimas atitudes que ele teve, e aí ele perdeu essa liberdade que eu tinha dado a ele de ir e vir dentro da nossa vida e da nossa família. Agora liga, pede, eu vejo se sim ou não e preciso adequar as prioridades na vida das crianças, manter a convivência, porém, pai que visita. É isso. E acho que isso é mole do ano, porque eu vivi isso e acho que foi um mole que meu pai deu. Ele viveu isso e sempre diz que foi um mole que o pai dele deu e que o pai dele ainda dá, e ele tá aí repetindo a história. Mole do ano é isso gente: não evoluir e repetir a história. Boa! Colocamos de uma maneira mais intelectualizada e abrangente.