Fátima Bernardes quase desmaiou durante primeira reportagem para o Jornal Nacional: - Me agarrei ali de qualquer jeito

17/12/2019 | 15:11



Fátima Bernardes falou sobre algo inusitado que aconteceu com ela nos tempos em que comandava o Jornal Nacional. Durante o Encontro desta terça-feira, dia 17, a jornalista entrevistou a repórter Cássia Carioca, que desmaiou durante uma reportagem ao vivo para o RJ1, e contou que já passou por algo parecido.

Durante a entrevista, Cássia contou que havia tido uma queda de pressão por conta do calor no Rio de Janeiro, mas que já estava se sentindo melhor. Fátima, então, disse que quase desmaiou durante a gravação de sua primeira reportagem para o JN. Na ocasião, ela precisava subir no topo do prédio de onde saíam os fogos do Réveillon de Copacabana, e acabou passando mal devido ao calor.

- Era tanto concreto, tanto calor. Mas a reportagem era gravada, então foi tranquilo. Eu pensava: Não vou apagar durante essa primeira reportagem pro Jornal Nacional de jeito nenhum. Me agarrei ali de qualquer jeito. Mas haja água.

Ainda bem que não foi nada grave, né?