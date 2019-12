Taís Araujo faz topless e exibe barriga falsa em bastidores de novela

17/12/2019 | 14:10



Uma das protagonistas da novela Amor de Mãe, da Rede Globo, que está em exibição no horário das 21 horas, Taís Araujo surgiu grávida nos bastidores da produção! Em um clique compartilhado em seu Instagram, na última segunda-feira, dia 16, Taís, que vive a advogada Vitória, apareceu de topless e exibindo o barrigão falso da gravidez, garantindo que não foram necessários muitos efeitos para dar a impressão de que ela realmente está esperando um filho.

Essa foto é para enaltecer a equipe incrível de efeito e maquiagem de Amor de Mãe! Me senti grávida de verdade! Parabéns, amores, escreveu ela na legenda.

Logo depois, Taís começou a receber várias manifestações dos seus fãs e amigos na seção dos comentários.

Uau!, disse Emanuelle Araújo.

A atriz Jeniffer Dias afirmou:

Ficou muito perfeito!, exclamou ela.

Já o músico Rafael Mike se impressionou:

Eu assisti a novela e quando vi pensei: caraca tá linda grávida a Tais! Pera aí! Será que é maquiagem? Muito, mais muito maneiro!, escreveu ele.

Amor de Mãe: Exame de DNA prova que Sandro é filho de Vitória!

Nos próximos capítulos de Amor de Mãe, Vitória, personagem vivida por Taís Araujo, fará um exame de DNA para provar que Sandro, interpretado por Humberto Carrão, é seu filho!

Segundo informações da coluna da Patrícia Kogut, tudo começará quando o rapaz for trabalhar como motorista de Vitória e contar que foi criado por Kátia, a atriz Vera Holtz, a mesma mulher para quem ela deu seu filho com Raul, personagem de Murilo Benício. Intrigada, Vitória irá atrás da traficante e chegará a Daisy, representada por Aldene Felipe, uma de suas comparsas.

Logo em seguida, a criminosa afirmará que, antes de morrer, Kátia Mentiu para Lurdes, interpretada por Regina Casé. Assim, ela revelará que Sandro não é Domênico, e sim o filho de Vitória. A advogada, então, decidirá fazer um teste de DNA. Ao voltar para casa, ela abrirá o armário de Sandro, na área de serviço, e achará um pente com fios de cabelo dele. Vitória colocará o material em um saco plástico e também vai separar seus próprios fios de cabelo. Ela vai levar tudo para o escritório e entregará para Lucas, vivido por Nando Brandão. Confira o diálogo:

- Lucas, eu preciso que você leve esse material pra um exame de DNA, fala Vitória.

- De qual processo se trata?, questiona Lucas.

- Ninguém pode saber desse exame. Entendeu, Lucas?

- Claro, Vitória. Pode deixar.

- Minha vida toda pode mudar com esse exame, arrebata a advogada.

De acordo com a coluna, o exame dará positivo e comprovará que Sandro é filho de Vitória. As cenas começarão a ir ao ar na novela no dia 28 de dezembro de 2019.