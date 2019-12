Fernando exibe vídeo da filha reclamando de presente que ganhou de Maiara: Não gosto

17/12/2019 | 14:10



Ops! Parece que a filha de Fernando, da dupla com Sorocaba, não gostou de todos os presentes que recebeu de Maiara, da dupla com Maraisa, que é namorada de seu pai. No Instagram Stories, o cantor sertanejo publicou uma série de vídeos em que exibe Alice abrindo os presentes que ganhou de Maiara.

- Olha quanto presente a tia Maiara deixou para você, princesa! Nossa, a tia Maiara sabe das coisas, disse Fernando animado.

Em uma das publicações, Alice acaba confessando que não gostou de todos os mimos que recebeu:

- Pai, a gente pode só trocar esse daqui? Porque eu não sei montar quebra-cabeça!, declarou,

Fernando então diz que a filha pode aprender, mas ela é taxativa:

- Mas é que eu não gosto!, disse.

O sertanejo concordou com a filha e disse que trocará o presente depois.