Aos 55 anos de idade, Luma de Oliveira posa de top e shortinho e arranca elogios de seguidores

17/12/2019 | 14:10



Eterna musa! Luma de Oliveira fez questão de mostrar que continua dando um show de beleza. Em seu Instagram, na última segunda-feira, dia 18, a ex modelo e atriz, de 55 anos de idade, compartilhou uma foto em que aparece exibindo seu corpão, usando apenas um top e um shorts branco bem curtinho!

Vem chegando o verão!, escreveu Luma na legenda do clique.

E, logo depois de fazer a publicação, recebeu uma grande quantidade de elogios na seção dos comentários.

Musa, disse um.

Maravilhosa, falou outra.

O tempo não passa pra ela... eterna rainha da Sapucaí! Nunca haverá outra igual, escreveu mais um terceiro.

Caso você não lembre, Luma é mãe de Olin e Thor junto com o empresário Eike Batista, com quem foi casada de 1991 a 2004. Além disso, ela é um verdadeiro ícone dos anos 1990 e uma das rainhas de bateria mais icônicas do Carnaval. Poderosa, né?