Tatá Werneck celebra união dos sogros e surge com look de madrinha de casamento

17/12/2019 | 14:10



O casamento de João Vitti e Valeria Alencar, pais do ator Rafael Vitti, continua dando o que falar entre a família. Depois dos pombinhos, que oficializaram a união após 25 anos juntos, divulgarem uma série de fotos da celebração, que contou com cerimônia budista e uma festinha íntima para amigos e familiares, foi a vez de Tatá Werneck aparecer com o look que estava usando no dia especial.

Valeria compartilhou uma série de fotos exibindo detalhes da decoração do casamento e ainda aproveitou para mostrar o momento em que o filho, Rafael, entra ao lado de Tatá Werneck, para acompanhar a cerimônia. A atriz e humorista, que recentemente deu à luz Clara Maria, surgiu com um vestido longo e fluído rosa.

Entrada dos Padrinhos da Noiva! Lindos!!!!!!, escreveu Valeria.

Mostrando que a relação com os sogros é a melhor possível, Tatá publicou mais um clique em homenagem ao casal. Na legenda da publicação, claro, Tatá fez uma brincadeira com a relação da família:

Depois de 25 anos, @valeriaalencarvitti e @joaovitti se casaram. Quando, na verdade, haviam se casado no segundo em que se conheceram. Desse casamento nasceu meu amor. Do meu amor, nasceu nosso amor Clarex, amor da vida deles! Se soubesse disso antes teria assistido todos os capítulos de despedida de solteiro. Cenário paradisíaco dessa lua de mel! Esse mar lindo! Doida pra ir para de novo, escreveu.

Valeria também mostrou detalhes da lua de mel com João Vitti. Os dois viajaram para um resort em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e surgiram em clima de romance durante os dias de descanso.

Ele preparou tudo e quis fotografar. Disse eu eu estava linda, acreditei. Então me dispus a sorrir e a amar. Amar se apresende amando, escreveu a atriz, citando Carlos Drummond de Andrade, em legenda de foto em que aparece em uma banheira de espuma.