Da Redação, com assessoria



17/12/2019 | 14:18

Programada para o próximo sábado (21/12), a terceira edição do Monster Jam no Brasil promete reunir trucks gigantes, pilotos bem treinados e muita adrenalina. O evento, que será realizado no Allianz Parque, em São Paulo, será palco de um truque especial e raro, que é pouco executado ao redor do mundo por conta de sua complexidade.

Tom Meents, um dos pilotos mais experientes da categoria e responsável pela Monster Jam University (escola para formação de pilotos do Monster Jam), irá realizar um salto com seu truck Max-D sobre outros seis trucks da competição nos intervalos de cada uma das sessões, às 14h e 20h.

Programação completa do Monster Jam

10h – Pit Party

12h – Encerramento Pit Party

12h – Abertura dos portões para o primeiro show

14h – Primeiro show

16h – Encerramento do primeiro show

18h – Abertura dos portões para o segundo show

20h – Segundo show

22h – Encerramento do segundo show

Monster trucks

Na galeria, veja alguns dos monster trucks mais ogros do mundo: