Chevrolet Cruze LT 2020 ganha Wi-Fi e mais airbags

Leo Alves



17/12/2019 | 14:18

Com novo visual, o Chevrolet Cruze LT 2020 foi apresentado no Brasil. O modelo, que segue as alterações estéticas da configuração Premier, também oferece Wi-Fi a bordo, além de ter seis airbags de série. Hatch e sedã chegam com o mesmo preço sugerido de R$ 101.190.

Cruze LT 2020: equipamentos

Sob o capô, a motorização é a mesma em todas as versões. O motor 1.4 turbo entrega 153 cv de potência e 24,5 kgfm de torque máximo. Ele é acoplado ao câmbio automático de seis marchas.

Por custar cerca de R$ 20 mil a menos que o modelo Premier, a versão LT perde alguns itens. Ela não conta com os sensores de ponto cego, chave presencial, sensor de chuva e carregador sem fio para celulares, por exemplo.

Foto: Divulgação Chevrolet lança versão de entrada do Cruze Foto: Divulgação Chevrolet lança versão de entrada do Cruze Foto: Divulgação Chevrolet lança versão de entrada do Cruze Foto: Divulgação Chevrolet lança versão de entrada do Cruze Foto: Divulgação Chevrolet lança versão de entrada do Cruze Foto: Divulgação Chevrolet lança versão de entrada do Cruze Foto: Divulgação Chevrolet lança versão de entrada do Cruze Foto: Divulgação Chevrolet lança versão de entrada do Cruze Foto: Divulgação Chevrolet lança versão de entrada do Cruze