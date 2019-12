Ecovias realiza desocupação em São Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/12/2019 | 13:16



Setenta e uma famílias que vivem em uma faixa de domínio da Ecovias, na extensão da Rua Joaquim Guimarães, altura do KM 24 da Rodovia Anchieta, em São Bernardo, estão sendo removidas desde o início da manhã de hoje.



A maior parte das famílias está sendo encaminhada para o conjunto residencial Jardim Nova Regina, do programa Minha Casa Minha Vida, entregue pela Prefeitura de São Bernardo no último dia 8 de dezembro.



Ao menos 16 famílias, que ficaram fora do atendimento municipal, terão que procurar outro lugar para viver. As famílias reclamam que foram excluídas injustamente do cadastro da Prefeitura. A auxiliar de limpeza Rita de Cássia Ricomi, 39 anos, relatou que reside no local há 15 anos e há pelo menos oito estava no cadastro para receber uma unidade habitacional. Segundo a munícipe, a alegação da Prefeitura foi de que a sua renda era superior à faixa de atendimento. "Isso não é verdade. Tenho registro em carteira há 10 anos, é só ver o quanto eu ganho", lamentou. A família vai se mudar para uma casa alugada às pressas no Jabaquara, zona sul de São Paulo.



A dona de casa Lidiane Mendes de Souza, 37, estava andando pelo bairro atrás de um lugar para morar com os três filhos, dois gêmeos de 11 - um deles com necessidades especiais - e um garotinho de 3. A filha de 21, a divulgadora Brena Mendes de Souza, contou que ela e a mãe invadiram o local e construíram um barraco há seis anos, e que ela estava se mudando para o apartamento, mas a mãe, não. "Ela ainda é casada no papel, mas cuida sozinha das crianças e não tem para onde ir", lamentou.



Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que a área em questão pertence ao DER (Departamento de Estradas e Rodagens), sob concessão da Ecovias. Que o pedido de reintegração é antigo e foi protocolado pela concessionária.



Segundo a administração, 71 famílias ocupavam a área, sendo que 55 delas foram contempladas

com moradia no conjunto residencial.



As outras 16 famílias foram notificadas previamente pela Justiça

para desocupar e colaboram com a ação.



"A Prefeitura atuou em acompanhamento social da famílias. Toda a ação foi acompanhada pelas poliícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Municipal e

oficiais de Justiça. Tudo está ocorrendo tranquilamente e nenhuma ocorrência

foi registrada", completou o comunicado.



A Ecovias cedeu os caminhões para o transporte dos pertences dos moradores, mas não informou ainda de quando é a decisão judicial que autorizou a desocupação.