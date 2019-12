Netflix: filme com Larrisa Manoela ganha pôster e data de estreia

Da Redação



17/12/2019 | 12:48

A Netflix acaba de divulgar o pôster do filme Modo Avião, estrelado por Larissa Manoela e Erasmo Carlos. O longa, que marca a estreia da atriz em uma produção do principal serviço de entretenimento por streaming do mundo, também já tem data para estrear: 23 de janeiro de 2020.

O filme conta a história da jovem influenciadora digital Ana (Larissa Manoela). Viciada em celular, ela é do tipo que coleciona incidentes de trânsito porque não desgruda do aparelho nem enquanto dirige. Um dia, sofre um acidente de carro, vai parar no hospital e, como punição, é enviada para a fazenda de seu avô Germano (Erasmo Carlos) – sem telefone, nem redes sociais. Isso mesmo, detox total de internet.

Baseado em roteiro do mexicano Alberto Bremer, Modo Avião tem adaptação brasileira escrita por Renato Fagundes (Os Penetras 2, Vai que Cola – O Começo) e Alice Name-Bomtempo (Vai que Cola). A direção é de César Rodrigues (Vai que Cola – O Filme, Minha Mãe é um Peça 2) e a produção de Luiz Noronha, Cecilia Grosso e Samanta Moraes, da produtora A Fábrica.

Veja o pôster abaixo.

—

