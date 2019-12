Do Dgabc.com.br



17/12/2019 | 12:38



A Prefeitura de Santo André indicou a Coop, rede supermercados, para receber o Prêmio Mérito Regional ABC 2019. A honraria foi criada pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, órgão público que faz o planejamento regional das sete cidades, e reconhece a importância e as contribuições de personalidades, empresas e instituições com atuação destacada na região durante o ano.

“É uma empresa que nasceu em Santo André e uma das maiores geradoras de emprego da nossa cidade. A maior cooperativa de consumo da América Latina, que tem sede no nosso município. Fizemos essa indicação por conta da história importante que ela tem com a nossa cidade”, afirmou o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra.

O presidente da Coop, Marcio Valle, esteve presente na cerimônia de entrega do prêmio, realizada no dia 3 de dezembro, para receber a homenagem. “É uma satisfação muito grande receber essa honraria, pois vem da cidade onde nascemos”, disse Valle.

Além da Coop, ganharam o prêmio na edição de 2019o Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão (São Bernardo do Campo), a Faculdade de Medicina do ABC (São Caetano do Sul), o médico Sang Joon Cha (Mauá), o Instituto Luisa Mell de Assistência aos Animais e Meio Ambiente (Ribeirão Pires), a Associação Social Cristo Rei (Rio Grande da Serra) e Rhodia (Consórcio ABC) – Diadema optou por não fazer indicação. Todos os premiados enviaram representantes para a entrega da homenagem.

Em 2018, o prêmio homenageou as atuações de Aníbal do Vale, presidente do Grupo Unipar Carbocloro; Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano de Santo André; Valdir Ventura, presidente do Grupo São Cristóvão Saúde; o Comitê de Fomento Industrial do Polo Petroquímico do Grande ABC (Cofip ABC); a Fundação Salvador Arena; a Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues; e a ONG União da Saúde Sem Fronteiras em Mauá.