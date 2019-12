Brad Pitt comparece à festa de Natal de ex, Jennifer Aniston: - Pimeiro a chegar, último a sair

17/12/2019 | 12:10



Ex e amigos! Brad Pitt e Jennifer Aniston se divorciaram há quase 15 anos, mas a relação entre os dois astros parece estar bastante amigável. No último fim de semana, o ator de Era Uma Vez... Em Hollywood compareceu à festa de Natal que Jennifer fez para os amigos mais próximos.

- Brad chegou um pouco depois das sete da noite e a maioria dos convidados começou a chegar em seguida. Ele estava entre os primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora, lá pelas 11 da noite, revelou uma fonte próxima ao site E! News.

Também segundo à publicação, outra ex do ator, Gwyneth Paltrow, compareceu ao evento ao lado do atual marido, Brad Falchuk. Entre os convidados também estavam Tom Hanks e Rita Wilson, Kate Hudson e Danny Fujikawa, Lisa Kudrow e Michael Stern, assim como Reese Witherspoon e Jimmy Kimmel - que baita elenco, hein?

- Foi uma festinha bem discreta, reunindo amigos próximos para celebrar o Natal. Os convidados estavam vestidos de maneira confortável e casual, disse o informante, que também contou que a casa da estrela de Friends estava decorada com muito bom gosto.

O novo encontro do ex-casal vem quase um ano após o ator prestigiar o aniversário de 50 anos de idade de Jennifer.

- Não há clima estranho e eles são amigáveis um com o outro. Estão em bons termos. Eles mantiveram contato nos últimos anos e conversam ocasionalmente. Se eles se encontrarem [nas premiações], eles vão se parabenizar e conversar. O passado está há muito no passado. Eles não conversam muito frequentemente, mas quando conversam, é tudo muito caloroso e positivo, garantiu a fonte ao veículo.

Que legal que eles se dão bem, né?