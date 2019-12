Kate Middleton revela já ter sido uma péssima garçonete e conta qual prato príncipe William fazia para impressioná-la

17/12/2019 | 12:11



A família real mostrou um pouco mais da intimidade ao participar do documentário A Berry Royal Christmas, da BBC, ao lado de Mary Berry, conhecida por apresentar atrações de culinária! O destaque ficou por conta de Kate Middleton e príncipe William, que fizeram revelações bem legais em momentos descontraídos.

Por exemplo, a Duquesa de Cambridge revelou que já trabalhou como garçonete no passado! Pois é, segundo informações do The Sun, há um momento em que ela está fazendo drinks, ajudando Mary a criar bebidas mais festivas. Em meio ao processo, em que está misturando suco de cranberry e suco de limão para criar uma bebida sem álcool, ela brinca:

- Agora é a hora em que você se certifica de colocar a tampa. Eu fiz isso com uma sopa de espinafre uma vez e esqueci de colocar a tampa, e acabamos com sopa de espinafre no teto.

Após fazer alguns drinks, ela diz para Mary:

- Isso me lembra meus dias de universidade, em que trabalhei um pouco como garçonete.

Mary, então, pergunta:

- Você era boa?

Ao que Kate responde:

- Não, eu era péssima.

Em outra ocasião, Mary quer saber se William costuma cozinhar para a esposa e Kate revela mais uma intimidade:

- Ele às vezes cozinha, sim. Ele é muito bom com o café da manhã. Nos dias de universidade ele costumava cozinhar todo tipo de refeições, acho que foi quando ele estava tentando me impressionar, Mary. Coisas como molho à bolonhesa e coisas do tipo.

No mesmo documentário, mais uma curiosidade - fofa - foi revelada! William contou que o primogênito do casal, o príncipe George, já escreveu sua cartinha para o Papai Noel, pedindo um presente de Natal! De acordo com a People, o futuro Rei da Inglaterra, contou o seguinte:

- George já escreveu sua lista para o Papai Noel. Ele ama seus desenhos - ele desenha muito bem. Nós talvez daremos a ele algo para desenhar. Ou futebol. Ele ama futebol, também.

Muito amor, né?