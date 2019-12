Após novo dia ruim, Zarif cai para o 33º lugar no Mundial da classe Finn

17/12/2019 | 11:43



O brasileiro Jorge Zarif voltou a ter um dia ruim na Finn Gold Cup, o campeonato mundial da classe, que está sendo realizado em Melbourne, na Austrália. Nesta terça-feira, o líder do ranking caiu para a 33ª colocação na classificação geral após a realização da terceira e quarta regatas da competição.

Zarif havia terminado o dia de abertura do Mundial em 31º lugar. Nesta terça, então, ele teve desempenho ainda pior. Foi o 30º colocado na terceira regata e ficou na 40ª posição na disputa seguinte. Assim, está em 33º lugar, com 125 pontos perdidos.

O neozelandês Josh Junior continua na liderança, agora com 12 pontos perdidos, após vencer uma das regatas do dia, além de ter ficado na quinta posição na outra, um desempenho idêntico ao que teve na segunda-feira. Agora, porém, o segundo colocado é o croata Nenad Bugarin, com 26 pontos perdidos e que deixou para trás Andy Maloney, também da Nova Zelândia, que já perdeu 27 pontos.

Com duas regatas por dia, a fase classificatória do Mundial da classe Finn vai até sexta-feira. No dia seguinte, a competição vai terminar com a disputa da medal race.

Zarif foi campeão mundial em 2013, sendo que Jörg Bruder é o outro brasileiro que já faturou o título, três vezes e de modo consecutivo, de 1970 até 1972.