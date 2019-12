17/12/2019 | 11:11



A semelhança entre Bruna Marquezine e Vera Viel é grande, isso não podemos negar! Ainda que com 20 anos de diferença, as duas são muito parecidas e, na noite da última segunda-feira, dia 16, se encontraram pela primeira vez.

O registro foi publicado no Instagram por Vera, esposa e mãe das filhas do apresentador Rodrigo Faro.

Muita gente me fala que sou parecida com ela e hoje eu a conheci!! Linda e simpática. Poderia ser mãe dela, pois tenho 20 anos a mais, me sinto lisonjeada, escreveu ela.

No Instagram Stories, Vera também postou uma foto dizendo:

Encontrei minha filha.