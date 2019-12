Ludmilla casa com Brunna Gonçalves em festa surpresa: - Resolvi tudo em um dia

17/12/2019 | 11:11



Ludmilla está oficialmente casada! A cantora surpreendeu a namorada, Brunna Gonçalves, na noite da última segunda-feira, dia 16, com uma festa de casamento! A artista pediu que a dançarina, que estava completando 28 anos de idade também na última segunda-feira, dia 16, se arrumasse para uma surpresa. Quando Brunna saiu do quarto para a reunião com os amigos da igreja, deu de cara com uma festa que celebraria a união das duas.

- Bru, reuni todo mundo que a gente ama aqui, que vive com a gente, que torce pela gente, para te fazer um pedido. Eu queria saber se você aceita se casar comigo, disse Lud para a namorada, que compartilhou tudo pelos Stories do Instagram. E, é claro, a resposta foi positiva!

- Tu aceita? Então bora lá fora casar então, continuou a cantora, para a surpresa de Brunna.

A celebração teve direito a marcha nupcial, beijo das noivas e até chuva de arroz. A dançarina ainda jogou o buquê - que, na verdade, era uma única rosa branca - e, em seguida, caiu no funk e no pagode.

- Como que você armou nosso casamento assim, amor? Você é muito perfeita. Gente, a gente casou! O dia mais feliz da minha vida. Eu não desconfiava de nada. Eu te amo mais que tudo nessa vida, derreteu-se a dançarina também nos Stories.

- Hoje está sendo o dia mais feliz da minha vida, de verdade, continuou Brunna em discurso aos convidados.

Ludmilla organizou tudo em menos de 24 horas para surpreender a namorada e, em entrevista à coluna do Leo Dias, contou que foi tudo uma correria.

- Era aniversário dela, e eu resolvi fazer uma surpresa, um casamento surpresa. Eu resolvi tudo em um dia só, sem ela saber. Foi a maior confusão, todo mundo tentando arrumar roupa de casamento... Mas, consegui até trazer o pessoal do cartório aqui em casa..., disse Ludmila para a coluna.

Ludmilla e Brunna estão juntas desde outubro de 2018 e assumiram o namoro publicamente em junho de 2019. Recentemente, em novembro, Brunna se mudou para a casa de Lud.

Lindas demais, né? Logo depois da surpresa, a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, compartilhou um clique para homenagear a namorada - agora esposa - da filha. Mas, o que chamou a atenção mesmo foi a hashtag utilizada na publicação, que cobrava um neto do casal!

Hoje o dia é todo seu e eu estou aqui pra lhe desejar tudo o que há de melhor na sua vida... O aniversário é seu, mas na verdade quem ganhou o melhor presente fomos nós com sua companhia, sua lealdade, sua energia boa, sua beleza encantadora! Bru, você é simplesmente maravilhosa! Obrigada por tudo de bom que você nos trouxe! Quero que você saiba que pode contar com a sua sogrinha pra o que precisar! Te amo, Bru! Parabéns, paz, saúde, muita saúde! #queroservovó, escreveu Silvania.