Férias em Saint-Martin, no Caribe, é opção para aproveitar a natureza

Redação



17/12/2019 | 11:18

Passar as férias em Saint-Martin é o sonho de muita gente, já que o destino, que atinge uma temperatura média anual de 27º com seu clima tropical, conta com praias belíssimas, ambiente descontraído, ótima rede hoteleira, boa gastronomia e uma grande gama de atividades para curtir sozinho, em casal, em família ou em um grupo de amigos.

Atrações durante as férias em Saint-Martin

Região ultramarina da França, Saint-Martin tem nas praias seus principais cartões-postais. Há 26 faixas de areia na região, todas perfeitas para curtir as férias no Caribe.

O mar é ótimo para a prática de esportes como surfe, kitesurfe e canoagem. Isso sem contar os passeios de catamarã, com opções de mergulho livre ou com snorkel. A visibilidade debaixo d’água permite, praticamente todos os dias, a observação privilegiada da fauna e flora marinhas.

Gastronomia

Em relação à gastronomia, quem vai passar férias em Saint-Martin encontra restaurantes e bares que mesclam as cozinhas francesa, caribenha e de vários outras origens. A excelência da culinária local conduziram o destino à posição de Capital Gastronômica do Caribe.

Vale a pena provar o drinque típico local, o ti’punch, preparado com rum branco, limão e xarope de cana-de-açúcar. O Caribe é o lar do rum – bebida alcoólica obtida do destilado de melaço de cana-de-açúcar, envelhecida em barris de carvalho.

A variedade na culinária pode ser explicada também pela população. “É uma ilha pequena, com 87 km2 de área – sendo 53 km2 na parte francesa e 34 km2 na parte holandesa, Sint Maarten –, e que reúne uma população de 85 mil pessoas com uma ampla diversidade de origens: mais de 100 nacionalidades estão representadas”, destaca a diretora da Secretaria de Turismo de Saint-Martin, Aida Weinum.

Hospedagem

Em relação à hotelaria, Saint-Martin oferece uma boa variedade de estabelecimentos charmosos e até hotéis de luxo, como o La Samanna, da rede Belmond, e o La Playa . Em fevereiro do próximo ano será inaugurado o Secrets St. Martin Resort & Spa, da rede AMResorts.

Idioma local

Em Saint-Martin, o francês é o idioma oficial, mas outras línguas são faladas frequentemente, como o inglês. As lojas são duty free, o que significa que dá para recuperar as taxas e os impostos na hora de voltar ao Brasil. Não é exigido visto de entrada para brasileiros.

Para viajar ao destino é necessário fazer uma conexão na Cidade do Panamá ou em Miami, nos EUA.

