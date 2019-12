Funcionários de obra da Petrobras paralisam serviço por falta de pagamento

Do Dgabc.com.br



17/12/2019 | 09:59



Funcionários de obra da Petrobras paralisaram o serviço na manhã desta terça-feira (17) em três canteiros da operação, sendo eles no Riacho Grande, após o pedágio, na Rodovia Índio Tibiriçá -- ambos em São Bernardo, e em Cubatão, no litoral. Segundo os trabalhadores, o motivo da greve seria a falta de pagamento de salário desde novembro, assim como benefícios.

Os operários afirmam ainda que no início da contratação, há dois anos, eram 1.800 colaboradores, mas atualmente, faltando cerca de sete meses para entrega, restaram somente 200. "Mais de 1.500 colegas foram demitidos, e esse pessoal que foi desligado está sem receber rescisão. A empresa diz que vai pagar em três vezes e some. Eles (Petrobras) não querem nem ouvir o trabalhador", disse um dos funcionários que não quis se identificar.

Outro profissional afirmou que estão sem receber qualquer dinheiro desde novembro. "Mas desde outubro estamos recebendo salário com atraso. Houve meses em que recebemos 70% do valor contratado. Agora não da mais para ficar esperando a boa vontade da empresa. Só vamos retomar as obras quando todo mundo for pago" enfatizou.

A execução das duas tubulações está com a entrega atrasada e, segundo os funcionários, deve levar mais sete meses para ser finalizada. A obra ligará São Paulo à baixada por meio de dois dutos.

O Diário apurou que os trabalhadores são contratos por espécie de consórcio, que liga duas empresas -- Sacs e Niplan -- que prestam serviço à Petrobras. Entretanto, os operários usam crachá e recebem os proventos pela autarquia. A equipe de reportagem a guarda posicionamento da Petrobras.