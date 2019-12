Marília Mendonça divulga nova foto do filho e fala do parto: Acho que sou o Hulk

17/12/2019 | 10:10



Que fofura! Marília Mendonça encantou os seguidores na manhã desta terça-feira, dia 17, ao divulgar uma nova foto de seu filho, Léo, através do Instagram.

Bom dia, pexual, escreveu a cantora na legenda da publicação em que Léo aparece bocejando enquanto é observado pela mamãe-coruja.

O primeiro filho da cantora, da relação com Murilo Huff, nasceu em Goiânia na última segunda-feira, dia 16. Logo após o nascimento do bebê, a cantora já havia mostrado o rostinho dele. O papai, que também é músico, escreveu uma legenda fofa para anunciar a chegada do filho:

Me falaram que quando ele nascesse seria a mesma sensação de arrancar meu coração do peito e segurar no braço. E foi exatamente isso. A partir de hoje se alguém faz bem a ele, faz bem a mim. Se alguém faz mal a ele, faz mal a mim. Seremos só um, pro resto da vida! Graças a Deus ele veio com muita saúde. Tá tudo bem com Leo e com a mamãe pessoal, escreveu na legenda.

No Twitter, Marília também deu detalhes de como está se sentindo e entregou que o parto foi normal:

Consegui meu normalzão que tanto sonhava, agora acho que sou o Hulk... Só não consigo dormir desde o começo do trabalho de parto. A gente fica meio bobona sem acreditar no que está acontecendo babando a cria!, escreveu