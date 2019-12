Klopp não vê Liverpool favorito e confirma desfalque de Wijnaldum na semifinal

17/12/2019 | 09:58



O Liverpool faz nesta quarta-feira, já pelas semifinais, a sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa. O adversário será o Monterrey, do México, e se ganhar fará neste sábado a decisão contra quem passar de Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita. Para o técnico alemão Jurgen Klopp, o atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa não é o maior favorito ao título em Doha, no Catar.

"Não nos vemos como favoritos, nos vemos como desafiantes. É a competição mais importante? Eu não sei", afirmou o treinador, que admitiu que o Mundial de Clubes não é a prioridade do Liverpool. "Se você me perguntar se deveríamos ter uma Copa do Mundo de clubes no meio da nossa temporada, eu diria que não. Como estamos aqui, é o torneio mais importante no momento", prosseguiu.

"Não sei se somos os melhores do mundo, no último verão, no último ano... O que importa é o que seremos amanhã (quarta-feira) à noite, temos que mostrar que estamos prontos. Normalmente não ouvimos muito as opiniões publicas, temos que ser sérios. Normalmente estamos mais focados do que otimistas. Estamos prontos para trabalhar duro amanhã, vamos achar uma escalação que nos garanta trabalho duro. Respeitamos muito os rivais", completou o treinador.

Klopp foi perguntado na entrevista coletiva sobre o Flamengo. Disse que não pensa em nenhum clube que não seja o adversário desta quarta-feira, mas admitiu que ainda não estudou o rival rubro-negro. "Não penso no Flamengo neste momento, nem no Al Hilal. Penso no Monterrey, que fez um ótimo jogo contra o Al-Saad. Ainda não vimos o Flamengo, não tivemos tempo", comentou.

Sobre o time, o alemão confirmou a ausência do volante holandês Wijnaldum e a presença do seu compatriota, o zagueiro Van Dijk. "A lesão de Wijnaldum não é tão séria como imaginávamos. Ele está aqui, fazendo a recuperação e a reabilitação, o que é necessário. Mas vamos ver no dia a dia. Amanhã (quarta-feira) à noite ele não joga. Van Dijk está bem. Nós tivemos que fazer recuperações diferentes de acordo com cada um. Essa foi a razão por ele não ter treinado ontem (segunda). Mas Van Dijk está bem. Todo o resto do elenco está bem", disse.