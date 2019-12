Como reduzir custos com tecnologia ?

Do Diário do Grande ABC



17/12/2019 | 09:55



O que esperar do dólar no próximo ano é a pergunta que os brasileiros mais querem saber a resposta depois das recentes altas da moeda norte-americana. Passado o primeiro ano do novo governo, empresas, colaboradores e empreendedores estão ansiosos por previsão de melhoria, apesar das últimas declarações do ministro Paulo Guedes jogar balde de água fria, já que ele disse que é ‘bom se acostumar com juros mais baixos e câmbio mais alto’.

Quando esse fator citado é somado à lentidão brasileira para implementação de soluções econômicas efetivas com a reforma tributária, ou possível redução de custos na máquina pública, a possibilidade de o dólar continuar alto é ainda maior. Especialistas apontam três motivos básicos, que também corroboram essa previsão: o primeiro é a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que diminui o fluxo de dólares no mercado brasileiro. O segundo é a menor taxa de juros praticada no Brasil, o que é bom para os consumidores internos, mas espanta investidores que especulam no mercado financeiro e que levam suas economias para mercados mais rentáveis. Por último, mas não menos importante, as declarações desnecessárias feitas pelo ministro da Fazenda sobre a volta de regime ditatorial também ajudam na fuga de capital estrangeiro, diminuindo ainda mais a quantidade de dólares que circulam no Brasii.

Aliadas a esses três fatores, há duas outras motivações que ajudam a manter o dólar acima dos R$ 4: o histórico de superavit da balança comercial, ou seja, quando o volume de exportações é maior que o de importações, porque o mercado interno está desaquecido e o Brasil sempre exportou produtos de baixo valor agregado; e a possibilidade de retaliações comerciais por causa de atitudes como as queimadas na Amazônia.



Então, o que fazer nesse cenário que continuará complexo em 2020? A resposta é investir em inovação, porque tecnologia, comportamento e negócios disruptivos são vitais para driblar esses novos desafios e identificar quais as melhores oportunidades para reduzir os custos, aumentar as receitas e ampliar o market share (participação de mercado).

A boa notícia é que no Brasil já existem consultorias modernas e acessíveis que podem apoiar as empresas, de todos os tamanhos e segmentos, na busca por esses resultados. Não é preciso importar (porque o dólar não permitiria) tecnologias para se ter acesso às novas metodologias que permitem alavancar a eficiência das operações com menor custo e tempo. Neste cenário, ou buscamos a inovação para driblar os cenários político e econômico, ou vamos amargar e deixar de aproveitar as oportunidades do próximo ano.

Alexandre Gera é sociogestor da consultoria Geravalor.

Injustificável

Lamentável, para se dizer o mínimo, saber que bailes funk, nas comunidades de Paraisópolis e de Heliópolis, acontecem há anos, sempre regados por músicas que fazem apologia ao sexo, com bebidas alcóolicas, violência e todas as drogas – lícitas e ilícitas –, e patrocinados por traficantes que comandam essas comunidades, inclusive controlando quem entra e sai pelas vielas, como é o caso mais recente dos veículos de aplicativo Uber, que se negam a fazer corridas para esses locais, principalmente à noite. Por outro lado, não há justificativa para ação policial desastrada em local com 5.000 pessoas, em sua maioria jovens, acabar em nove mortes (Setecidades, dia 2). Não importa se era manifestação política ou baile funk. O que aconteceu em Paraisópolis foi ação desastrosa da Polícia Militar, que tem a função na sociedade de proteger e não a de matar.

Turíbio Liberatto

São Caetano

Contas de Lauro

Confesso que li estarrecido neste Diário que a Câmara de Diadema caminha para aprovar as contas rejeitadas, pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), do prefeito Lauro Michels (Política, dia 13). Pasmem leitores e leitoras, a reportagem diz que a aprovação pode contar com apoio até da bancada do PT! O TCE é órgão técnico e independente, que auxilia o Poder Legislativo na fiscalização, sob o aspecto técnico, das contas públicas. E para ser integrante do TCE não pode ser analfabeto ou semianalfabeto. É preciso ter nível universitário. Ora bolas, se as contas do governo Lauro Michels relativas ao exercício de 2017 foram rejeitadas é porque existem irregularidades. E havendo irregularidades, a Câmara, formada por 21 vereadores, eleitos e empossados sob juramento de fiscalizar os atos do Poder Executivo e defender os direitos dos contribuintes, não pode ir contra o parecer de órgão especializado na matéria.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Flamengo

O melhor Flamengo de todos tempos e batendo recordes que dificilmente serão superados, nem precisa de São Judas Tadeu para o treino de luxo, literalmente ‘das arábias’, hoje, contra o Al-Hilal, antes de golear o Liverpool.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Futuro prefeito

Qual o valor real das pesquisas sobre intenções de votos a eventuais candidatos a prefeito do Rio, tão distante ainda da eleição? Sempre as mesmas figurinhas carimbadas. Especialmente sabedores que somos que Paes e Freixo têm teto que não lhes permitirá serem eleitos. Lembram do desconhecido Witzel? Apareceu de última hora e ganhou fácil.

Luiz Rapio

Rio de Janeiro

Toffoli

Para o ministro Dias Toffoll, ‘foi a Lava Jato que destruiu empresas no País’. Bom, para ele, que vem se mostrando mais advogado dos corruptos do que ministro idôneo, o que ele diz tem credibilidade ‘zero’. Não representa absolutamente nada, apenas nos faz dar boas gargalhadas. Tamanha barbaridade dita foi apenas Toffoli sendo Toffoli, braço direito do PT na Justiça brasileira.

Beatriz Campos

Capital

Péssimo!

O governo de São Bernardo está conseguindo o que era considerado impossível: ser pior que os anteriores. Os caras do trânsito fizeram da cidade verdadeira bagunça! Nunca vi igual em nenhuma cidade do mundo! Há semáforos colocados em lugares errados, totalmente fora de sincronização, formando filas desnecessários. Não há nenhuma rua sem buracos, parecem mais escadas que vias! Radares em tudo que é lugar e multando ilegalmente. O da Avenida José Diniz, pouco antes do viaduto sobre a Castelo Branco, está 100 metros depois de cruzamento com semáforo e sem indicação de limite de velocidade (50 km/h). Quem passa leva multa. A cidade está cheia de obras não acabadas e pessimamente indicadas. Está certo este governo entregar as obras não acabadas para fazer política, e depois reiniciá-las?

Serge R. Vandevelde