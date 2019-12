Fim das tormentas

Do Diário do Grande ABC



17/12/2019 | 09:51



A ocorrência de enchentes atormenta milhares de pessoas em todo o Grande ABC. Ainda estão vivas na memória de muita gente as cenas do início deste ano, quando chuva torrencial desabou sobre a região, fez os rios e córregos transbordarem, alagou ruas inteiras, carregou carros e móveis, tirou o sossego e fez submergir sonhos e planos.



Quem mora em localidades próximas dos cursos d’água que cortam as sete cidades teme a estação climática que se aproxima, quando o calor aumenta e quase que diariamente desabam fortes tempestades. Despejando volume de água que desafia a capacidade de armazenamento de piscinões e outros recursos antienchentes instalados.

Em algumas áreas o sofrimento é pontual. Uma delas fica no bairro Jordanópolis, em São Bernardo, na divisa com Diadema. As cheias são históricas. O Ribeirão dos Couros é vizinho indesejável para 50 mil pessoas que ali residem. Moradores que já perderam as contas das vezes em que a enxurrada adentrou suas casas, levando entulho e danificando seus pertences.

Esses indivíduos sonharam com a resolução do problema quando a primeira parte das obras de canalização do riacho foi iniciada, em 2011, e concluída naquele mesmo ano. Entretanto, se viram novamente frustrados quando, em 2013, a segunda etapa teve de ser paralisada porque o Tribunal de Contas do Estado identificou problemas no contrato firmado pela Prefeitura, à época comandada por Luiz Marinho (PT), e o Consórcio Ribeirão dos Couros. O acordo previa pagamento de R$ 146,5 milhões.

Agora surge uma nova expectativa. Depois de o contrato antigo ser revogado, o Paço são-bernardense definiu nova empresa para dar andamento às intervenções. Além disso, agendou para o fim deste mês o início dos trabalhos, com previsão de que seja concluído em dois anos.

É certo que neste verão ainda não haverá efeito prático.

Mas é alentador saber que existe um prazo para que a tormenta tenha fim.