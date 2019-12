Três acidentes marcam o início desta terça-feira no Grande ABC

Do Dgabc.com.br



17/12/2019 | 09:42



Três acidentes marcaram o início desta terça-feira (17) no Grande ABC, porém, sem deixar vítimas fatais.

Durante a madrugada, por volta das 2h20, uma carreta pegou fogo no km 94 do Rodoanel. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo tranportava catalisador, que incendiou após o pneu estourar. Houve vazamento de combustível para a parte de baixo do carro, o que fez com que o fogo se alastrasse.

Na sequência, uma batida entre dois ônibus deixou dez pessoas ferid em Mauá. Os ferimentos foram leves e os passageiros foram socorridos. No mesmo instante, outro acidente ocorreu no km 28 da Rodovia Anchieta. Dois caminhões bateram, deixaram uma vítima presa nas ferragens. Devido as graves lesões o homem foi socorrido pelo águia.

Divulgação/Corpo de Bombeiros