7 em cada 10 gamers são procurados por familiares no momento da compra de eletrônicos

Da Redação, com assessoria



17/12/2019 | 09:18

Os fãs de eSports são mais influentes na recomendação de compra de eletrônicos em suas residências. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa realizada pelo IBOPE Repucom em parceria com a BBL, holding de entretenimento especializada no universo gamer, sobre o cenário atual do mercado de esportes eletrônico. Os gamers são, geralmente, consultados 20% mais que a média da população sobre a indicação deste tipo de produto, demonstrando poder de influência na decisão de compra de familiares.

Além disso, o levantamento aponta que os fãs de eSports usam, em média, 8% mais os cartões de créditos do que o resto da população. O estudo demonstrou que 84% dos brasileiros conectados utilizaram o dinheiro de plástico nos últimos 12 meses. Entre os gamers, o número sobe para 91%.

“A pesquisa foi mais uma forma de profissionalizar ainda mais o mercado e compreender um pouco mais o fã de eSports, que tem crescido exponencialmente no País. Já sabíamos que esse público tem um grande potencial como consumidor, agora também comprovamos que tem muita influência na decisão de compra das pessoas próximas. Isso deve tornar o eSports ainda mais atrativo para as marcas”, declara Leo De Biase, co-fundador da BBL.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Fã de jogos? Veja os títulos mais vendidos de todos os tempos: