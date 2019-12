Não é Android: por R$ 250, Multilaser lança celular Zapp com sistema KaiOS

Da Redação



17/12/2019 | 09:18

A Multilaser colocou nas prateleiras o novo celular Zapp. O modelo é um dos primeiros do mercado brasileiro com o sistema KaiOS – originário do Firefox OS, desenvolvido para oferecer bons recursos a preços mais acessíveis.

O Multilaser Zapp oferece acesso ao Google Assistente para atividades do dia a dia, como ligações, mensagens e pesquisas. Ele tem também aplicativos do Facebook e do WhatsApp.

O produto também é equipado com uma tela 2.4″ QVGA (320×240) e processador Quad Core 1.3 GHz, além de 256MB de memória RAM e 512Mb de armazenamento (expansível com SD Card até 32GB, não incluso). A câmera traseira é de 0,3 Mpixel com flash e bateria tem 1.200 mAh de capacidade.

O Multilaser Zapp tem o preço sugerido de R$ 250.