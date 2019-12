17/12/2019 | 08:31



O governo do México decidiu ontem elevar o valor do salário mínimo nacional em 20%. A partir de 1º de janeiro, o mínimo passará a ser de 123,22 pesos por dia, o equivalente a US$ 6,50.

Atualmente, o piso do salário mexicano é de 120,68 pesos.

Embora o aumento esteja bem acima da taxa anual de inflação de 3% do México, não é suficiente para manter um indivíduo acima da linha de pobreza, embora a Constituição local determine que o salário mínimo seja suficiente para sustentar um trabalhador e sua família. Fonte: Associated Press.