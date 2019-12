Justiça paulista mantém condenação contra Donisete por improbidade

Júnior Carvalho

dgabc.com.br



17/12/2019 | 09:00



O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) manteve condenação por improbidade administrativa contra o ex-prefeito Donisete Braga (Pros), de Mauá, em ação movida pelo Ministério Público, que questionou o número de comissionados na Prefeitura em seu governo. A sentença é pela suspensão dos direitos políticos por três anos, além de multa de R$ 560 mil.

Os desembargadores seguiram entendimento da relatora do caso na segunda instância, Teresa Ramos Marques, que apontou que Donisete é culpado por ter nomeado aliados políticos sem concurso público para cargos que não se enquadram em chefia, direção e assessoramento – postos que, pela Constituição Federal, podem ser preenchidos sem necessidade de processo seletivo público. Em 2017, o ex-prefeito havia sido condenado pelo juiz José Wellington Bezerra da Costa Neto, da 4ª Vara Cível da cidade.

O MP contestou a política de Donisete de admissão de pessoal. Na ação civil pública movida ainda em 2016, a promotoria indicou existência de 515 apadrinhados – número que chegou a 552 durante a gestão -, a despeito de recomendações para redução do quadro, uma vez que, durante condução do inquérito, ficou constatado que diversos comissionados exerciam funções estritamente técnicas. Ou seja, teriam de ser ocupadas por servidores de carreira.

“O aumento do quadro de servidores comissionados após a recomendação administrativa emitida pelo Ministério Público e a ausência de qualquer medida imediata voltada ao saneamento das irregularidades, ainda quede forma parcial, evidenciam o dolo do apelante (Donisete)”, escreveu Tesera Ramos Marques, em seu despacho. “Mesmo que não provado dano material ao erário, o requerido beneficiou-se politicamente do ato ilícito ao manter apaniguados em cargos comissionados sem atribuições de chefia, direção ou assessoramento e não se pode olvidar que ostenta patrimônio considerável.”

Donisete pode ingressar com embargos contra a decisão e, caso seja derrotado, corre risco de ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa por condenação por órgão colegiado, mesmo se recorrer a instâncias superiores – como STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal).