Edital de ônibus da Vila Luzita mantém valor e prazo de concessão

Diário do Grande ABC



17/12/2019



Publicado no sábado pela Prefeitura de Santo André, o edital de subconcessão das 16 linhas de ônibus do coletor-tronco que alimenta a Vila Luzita mantém valor e período do texto anterior – o processo ocorreu em novembro, mas não houve propostas de interessadas. O contrato tem como montante estimado R$ 56,4 milhões, equivalente à quantia de investimentos exigidos, e vigência pelo prazo de 20 anos, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por mais cinco anos. A abertura dos envelopes se dará no dia 31 de janeiro.

O Paço estipula o valor da concessão com base na aquisição da frota, o que corresponde a R$ 39,5 milhões (70%), equipamentos e instalações de garagem, em R$ 11,3 milhões (20,1%), além de obras de infraestrutura associadas à outorga, de R$ 4,2 milhões (7,5%), e sistemas de tecnologia, de R$ 1,3 milhão (2,4%). Os investimentos foram considerados de forma distribuída em 18 meses a contar do início da operação. Entre as intervenções citadas estão reforma do terminal, de R$ 2,8 milhões, e implantação de 40 novos abrigos (R$ 485,3 mil).

Outras exigências sustentadas no edital dizem respeito à permissão de as empresas participarem isoladamente ou reunidas em consórcio e compromisso de plano gradativo de substituição da frota a diesel por outras fontes de energia renováveis e menos poluentes, visando atingir a meta de redução de 100% das emissões de gases de efeito estufa. No total, o texto prevê 83 ônibus.